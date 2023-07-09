مصارع عراقي ينافس على الذهب و3 انتصارات للرومانية في مستهل مشوار منافسات الدورة العربية

شفق نيوز/ حقق لاعبو منتخب العراق للمصارعة، يوم الأحد، 4 انتصارات في مستهل مشوار منافسات الدورة العربية المقامة في الجزائر.

وفاز مصارع منتخب العراق الوطني سجاد علي مكسر بالمصارعة الرومانية على الجزائري محمد ياسين بوزن 55 وتأهل للمنافسة على الذهب.

وقال نائب رئيس اتحاد المصارعة العراقي مهدي حسن اسماعيل باتصال هاتفي من الجزائر مع وكالة شفق نيوز، إن "المصارع العراقي علي مجيد حقق الفوز بالنقاط على بطل افريقيا التونسي آدم بو جميل بوزن 97 كغم".

واضاف ان "مصارع منتخبنا الوطني سجاد علي تمكن من تحقيق الفوز على المصارع الاردني بوزن 55 كغم في منافسات فعالية المصارعة الرومانية بثمان نقاط بمنافسات المصارعة بالدورة العربية الجارية في الجزائر".

وقال اسماعيل ان "لاعب منتخبنا المصارع العراقي كرار عباس تمكن من تحقيق الفوز في نزال ثانٍ على مصارع جزر القمر بسبعة نقاط في فعالية المصارعة الرومانية ايضا .

واضاف ان "العراق يحظى باحترام المنتخبات العربية والقارية لما يمتلكه المصارع العراقي من امكانية تؤهله ليكون دائما في مقدمة المنتخبات بالمصارعة".

وتوقع اسماعيل ان "تكون أوسمة منوعة بانتظار مصارعينا تضاف للعراق من خلال فعالية المصارعة وان بداية اليوم تبشر بحصد اوسمة مقبلة".