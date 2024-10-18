مصارع عراقي يحقق إنجازاً "غير مسبوق"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الجمعة، عن تحقيق مصارع عراقي "إنجازاً غير مسبوق" بحصوله على المركز السابع في التصنيف الدولي للعبة.

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "حصول مصارعنا سجاد علي مكسر على المركز السابع عالمياً يعد إنجازاً غير مسبوق، وهو إنجاز وطني وقاريّ للاعب المنتخب العراقي ونادي الحشد الشعبي".

وأضاف "هدفنا سيكون للمرحلة المقبلة مستقبلي ودعماً لمشروع البطل الأولمبي واكتشاف مصارعين على مستوى عالٍ يمثلون المنتخبات الوطنية".

وبين أن "الاتحاد الدولي للمصارعة منح التصنيف لمكسر بوزن 55كغم بالمصارعة الرومانية لسنة 2024، في ضوء النتائج المميزة التي حصل عليها في بطولات مختلفة كان آخرها بطولة آسيا".

يذكر أن لاعب منتخب العراق للمصارعة الرومانية سجاد علي مكسر حصل على الوسام النحاسي في منافسات بطولة آسيا التي جرت في قيرغيزستان نيسان/ أبريل الماضي بمشاركة أبطال القارة للمصارعة.