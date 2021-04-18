مصارع عراقي يحصد وساماً آسيوياً

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم، يوم الاحد، عن فوز مصارع عراقي بوسام برونزي آسيوي.

وقال عبد الكاظم باتصال هاتفي، لوكالة شفق نيوز، ان المصارع العراقي مصطفى عبد الباسط، فاز بالوسام البرونزي في بطوله آسيا الجارية في كازاخستان بعد ان فاز على المصارع القرغستاني بطل القارة، وعلى المصارع الياباني بالكتف في الدقيقة الاولى.

وبين ان الحصول على وسام آسيوي في بطولة آسيوية يعد "إنجازاً للعبة، لكون آسيا تضم ابطال العالم بالمصارعة ومنتخباتها تعد في مقدمة الفرق العالمية".

وكان البطل مصطفى عبد الباسط، قد تأهل للمشاركة في البطولة الاسيوية بعد فوزه بالمركز الاول في بطولة العراق للمتقدمين بالمصارعة الحرة بوزن 74 كغم.