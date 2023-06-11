مصارع عراقي يحرز وساماً نحاسياً في بطولة آسيا

شفق نيوز/ أحرز المصارع العراقي إدريس زياد رمزي، اليوم الأحد، الوسام النحاسي لوزن 71 كغم في بطولة آسيا بالمصارعة للناشئين المتواصلة منافساتها في العاصمة القرغيزستانية بيشكك.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز، ان رمزي تفوق في الدور الأول على مصارع صيني، ثم فاز على منافسه الياباني، ثم على مصارع كوري، ليحل ثالثاً، فيما فاز بالمركز الأول مصارع قرغيزستاني وحلّ ثانيا مصارع إيراني.

ولفت عبد الكاظم الى ان نتائج المصارعة العراقية تحسنت كثيراً في العامين الأخيرين وخصوصاً بعد دعم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وإنتداب مدربين إيرانيين للاشراف على المنتخبات الوطنية العراقية للفئات العمرية.