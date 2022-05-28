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"مصارع القرن" مشرفاً عامّاً على المصارعة العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-28T12:06:01+0000
"مصارع القرن" مشرفاً عامّاً على المصارعة العراقية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، يوم السبت، تسمية المدرب الدولي الخبير "كمال عبدو" مشرفاً عاماً على تدريب المنتخبات الوطنية بالمصارعة الحرة.

وقال رئيس اتحاد اللعبة، شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "التسمية جاءت في ضوء الخبرة الواسعة لكمال عبدو، والذي حاز على لقب (مصارع القرن) رسمياً من قبل لجنة من مختصي اللعبة منذ سنوات عدة".

وأضاف عبد الكاظم، أن "تسميته جاءت لأجل إعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الدولية المقبلة، وتعضيد عمل المدربين الإيرانيين الذين تم التعاقد معهم".

وبين أن "المدرب الدولي كمال عبدو يمتلك خبرة طويلة في رياضة المصارعة العراقية وله تاريخ وإنجازات كبيرة باللعبة واستحق تسميته مصارع القرن لتطوير اللعبة".

يشار إلى أن البطل العراقي للمصارعة كمال عبدو، مثل البلد في العديد من البطولات الدولية، عندما كان لاعباً، وحصل فيها على الكثير من الإنجازات المشرفة للعراق والتي مازالت محفوظة باسمه عربياً وقارياً.

وكان الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، وقع عقوداً مع أربعة مدربين إيرانيين، لقيادة المنتخب العراقي ومنتخبات الفئات العمرية.

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