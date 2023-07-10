مصارعو العراق يخطفون 4 اوسمة ذهبية في الجزائر

شفق نيوز/ أكد اتحاد المصارعة العراقي يوم الاثنين، ان الميداليات الذهبية التي أحرزها مصارعو العراق، ستعزز تسلسل المنتخب في الدورة العربية المقامة حاليا في الجزائر.

وحصل المصارع العراقي محمد الجواد على الميدالية الذهبية الرابعة بعد فوزه على المصارع الجزائري زهير افتان وزن 65 كغم في فعالية المصارعة الحرة ضمن منافسات الدورة العربية الجارية في الجزائر.

كما فاز المصارع العراقي علي عباس مكسر المصارع على السوري أحمد النكدل ليحرز ذهبية للعراق بوزن 60 حرة.

وحقق المصارع العراقي خطاب عمر الفوز على المصارع الجزائري خطاب صلاح الدين بوزن 57 ليحرز ذهبية للعراق وسبق لصلاح الدين ان تفوق على نفس المصارع في الادوار الاولى للبطولة.

وكان المصارع العراقي علي عباس مكسر حصد الميدالية الذهبية الاولى بوزن 60 كغم بفعالية المصارعة الرومانية.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي مهدي حسن اسماعيل لوكالة شفق نيوز؛ إنه "لحد الآن حققنا اربعة اوسمة ذهبية وبانتظار ذهبيات اخرى خلال المنافسات المقبلة".

واضاف ان "رصيد الذهب سيرفع من تسلسل العراق في قائمة الدول العربية المشاركة في الدورة العربية الجارية في الجزائر".

وبين أن "مصارعينا أثبتوا علو كعبهم في البطولة بين المصارعين العرب وأكدوا جدارتهم من خلال حصد الاوسمة الملونة".