مصارعو العراق يحصدون المزيد من الميداليات الذهبية والملونة في الجزائر

شفق نيوز/ أعلن اتحاد المصارعة العراقي، اليوم الثلاثاء، عن رفع رصيده من الميداليات الذهبية والملونة في البطولة العربية التي تجري فعالياتها في الجزائر، مبينا ان ترتيب العراق ارتفع الى المركز السابع.

وقال نائب رئيس اتحاد المصارعة العراقي مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "مصارعي العراق قدموا مستويات رائعة وهيمنوا على نزالات البطولة ورفعوا ترتيب العراق في قائمة الفرق المشاركة للمركز السابع بمجموع 27 ميدالية ملونة خمسة منها ذهبية حصدها ابطال المصارعة".

وأضاف أن "الوسام الذهبي الخامس الأخير جاء بعد تقديم مصارعنا خطاب عمر بوزن (57 كغم) مستوى رائع، ليستحق الفوز عن جدارة على المصارع الجزائري الذي حظى بمؤازرة جماهيرية"، مبيناً أن "المصارع العراقي احمد صلاح أحرز أيضا الميدالية الفضية بوزن (125 كغم) بعد انسحابه أمام المصارع السوري، نتيجة تعرضه الى إصابة مفاجأة في بداية النزال".

وأشار اسماعيل إلى أن "المصارع العراقي عباس شعلان احرز الوسام الفضي بوزن (86 كغم) بعد فوزه على المصارع الاردني وتأهله الى نهائي البطولة إلا أن الإصابة التي تعرض لها حالت بينه وبين إكمال النزال لينسحب امام المصارع الجزائري".

وكان المصارع العراقي قتيبة مصطفى الدليمي حقق الفوز أمس على المصارع الجزائري عبد القادر عقيل وزن 74 كغم حرة ليحرز الميدالية الذهبية.