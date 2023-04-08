مصارعو العراق يبدأون مشوارهم الآسيوي في كازاخستان بعد تجهيزهم بإيران

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم السبت، مشاركة منتخب العراق ببطولة آسيا للمصارعة الحرة والرومانية المقرر انطلاقها غداً في كازاخستان، وذلك بعد إتمام معسكر تدريبي في إيران.

وقال نائب رئيس الاتحاد، رئيس الوفد مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إنه يحضر الان في المؤتمر الفني حالياً لإجراء سحبة المنتخبات المشاركة، مردفاً: "تم تحديد نزالين للعراق يوم غد في انطلاق البطولة الآسيوية".

وأضاف إسماعيل، أن "مصارعي المنتخب أصبحوا جاهزين للبطولة ولا سيما بعد دخولهم بمعسكر تدريبي على مستوى عالٍ في إيران"، لافتاً إلى أن المنتخب أنهى تدريباته المشتركة مع نظيره الإيراني في المعسكر التدريبي بخانة كشتي مركز تدريبات المنتخب الإيراني بالعاصمة طهران، والذي استمر 15 يوماً توجهوا بعدها مباشرة إلى كازاخستان".

وأشار إلى أن "المعسكر التدريبي جاء تحضيرا للمشاركة في نزالات بطولة آسيا الذي ينطلق غدا وهناك مسعى فيها لتحقيق الإنجازات المشرفة التي تليق بسمعة العراق الرياضية في الخارج".

يذكر أن العراق حصل على وسام نحاسي في بطولة آسيا السابقة عن طريق المصارع مصطفى عبد الباسط بوزن 87 كغم.