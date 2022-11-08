سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصارعو الحرة يخطفون لقب البطولة العربية

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-08T16:34:51+0000
مصارعو الحرة يخطفون لقب البطولة العربية

شفق نيوز/ خطف مصارعو منتخب العراقي، يوم الثلاثاء، لقب البطولة العربية بالمصارعة الحرة الجارية نزالاتها في مدينة الإسكندرية المصرية بمشاركة ستة منتخبات.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الوطني جاء بالمركز الأول بعد ان جمع  205 نقاط تاركا المركز الثاني لمنتخب مصر برصيد 195 نقطة، يليه بالمركز الثالث منتخب البحرين وجمع 120 نقطة".

واضاف ان "مصارعنا مصطفى عبد الباسط احرز الوسام الذهبي بوزن 86كغم، كما فاز المصارع عيس عبد السلام بالوسام الذهبي أيضا   بوزن 62كغم، في حين أحرز المصارع خطاب عمر الوسام الفضي بوزن 57كغم، وفي وزن 65كغم أحرز المصارع محمد الجواد الوسام الفضي، كما أحرز علي عصام الوسام الفضي بوزن 70كغم، وفي وزن 74كغم احرز المصارع قتيبة مصطفى الوسام الفضي".

وتابع عبد الكاظم "حصل المصارع احمد محسن على الوسام الفضي بوزن 79كغم، فيما نال المصارع عبد الله أركان الوسام البرونزي بوزن 97كغم، واخيرا أحرز المصارع احمد صلاح الوسام الفضي بوزن 125كغم".

واشاد عبد الكاظم "بالمستوى الطيب الذي ظهر عليه مصارعونا الأبطال في البطولة وللجهد الكبير الذي بذلوه في نزالات البطولة التي خطفوا لقبها بجدارة واستحقاق بعد غياب طويل عن منصات التتويج العربية في المصارعة الحرة لإكثر من أربعين عام".

related

المصارعة العراقية تشارك في البطولة العربية بالسعودية

Date: 2022-02-26 14:20:29
المصارعة العراقية تشارك في البطولة العربية بالسعودية

نتائج متميزة لمنتخب العراق للكيوكوشنكاي في بطولة العرب

Date: 2022-09-11 15:56:20
نتائج متميزة لمنتخب العراق للكيوكوشنكاي في بطولة العرب

المنتخب العراقي لكرة اليد يشارك في البطولة العربية للناشئين بالمغرب

Date: 2021-01-08 11:41:42
المنتخب العراقي لكرة اليد يشارك في البطولة العربية للناشئين بالمغرب

تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي لمباراة لبنان والقنوات الناقلة

Date: 2022-02-01 09:35:20
تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي لمباراة لبنان والقنوات الناقلة

نجم شباب دورتموند الألماني يلتحق بالمنتخب العراقي

Date: 2021-06-06 16:58:45
نجم شباب دورتموند الألماني يلتحق بالمنتخب العراقي

العراق يفوز على استراليا في البطولة الاسيوية للكرة الطائرة

Date: 2022-08-23 13:18:10
العراق يفوز على استراليا في البطولة الاسيوية للكرة الطائرة

لاعبا المنتخب العراقي أحمد إبراهيم ومحمد رضا ينتصران على كورونا

Date: 2020-11-24 06:48:51
لاعبا المنتخب العراقي أحمد إبراهيم ومحمد رضا ينتصران على كورونا

أسود الرافدين يستعدون لإيران بعد إنجاز مهمة الشمشون الكوري

Date: 2021-09-02 19:05:10
أسود الرافدين يستعدون لإيران بعد إنجاز مهمة الشمشون الكوري