مصارعو الحرة يخطفون لقب البطولة العربية

شفق نيوز/ خطف مصارعو منتخب العراقي، يوم الثلاثاء، لقب البطولة العربية بالمصارعة الحرة الجارية نزالاتها في مدينة الإسكندرية المصرية بمشاركة ستة منتخبات.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الوطني جاء بالمركز الأول بعد ان جمع 205 نقاط تاركا المركز الثاني لمنتخب مصر برصيد 195 نقطة، يليه بالمركز الثالث منتخب البحرين وجمع 120 نقطة".

واضاف ان "مصارعنا مصطفى عبد الباسط احرز الوسام الذهبي بوزن 86كغم، كما فاز المصارع عيس عبد السلام بالوسام الذهبي أيضا بوزن 62كغم، في حين أحرز المصارع خطاب عمر الوسام الفضي بوزن 57كغم، وفي وزن 65كغم أحرز المصارع محمد الجواد الوسام الفضي، كما أحرز علي عصام الوسام الفضي بوزن 70كغم، وفي وزن 74كغم احرز المصارع قتيبة مصطفى الوسام الفضي".

وتابع عبد الكاظم "حصل المصارع احمد محسن على الوسام الفضي بوزن 79كغم، فيما نال المصارع عبد الله أركان الوسام البرونزي بوزن 97كغم، واخيرا أحرز المصارع احمد صلاح الوسام الفضي بوزن 125كغم".

واشاد عبد الكاظم "بالمستوى الطيب الذي ظهر عليه مصارعونا الأبطال في البطولة وللجهد الكبير الذي بذلوه في نزالات البطولة التي خطفوا لقبها بجدارة واستحقاق بعد غياب طويل عن منصات التتويج العربية في المصارعة الحرة لإكثر من أربعين عام".