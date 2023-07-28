مصارعون عراقيون إلى إسطنبول للمشاركة في بطولة عالمية

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الجمعة، المشاركة في بطولة العالم للمصارعة للناشئين المقررة في تركيا .

وقال نائب رئيس الاتحاد، مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيشارك في بطولة العالم للناشئين المقررة انطلاقها في مدينة إسطنبول التركية في 31 من شهر تموز الجاري"، مبيناً ان "ثلاثة مصارعين سيمثلون العراق في منافسات العالم للناشئين بالمصارعة وهم (إدريس زياد، ومصطفى أحمد، وحسين حيدر علي)".

وأضاف، أن "الوفد العراقي كلف المدرب سيف علي قاسم، لمهمة تدريب المنتخب"، لافتاً إلى أن "المصارعين الثلاثة سيشاركون في فعالية المصارعة الرومانية فقط".

وأوضح أن "الوفد العراقي سيتوجه إلى إسطنبول بعد غد الأحد الموافق 30 من الشهر الجاري، وسينتظر اللاعبون موعد مبارياتهم في ضوء القرعة التي ستجري بعد عملية الوزن".

يشار إلى أن لاعب منتخب العراق للناشئين، المصارع إدريس زياد، حصل على وسام نحاسي في بطولة آسيا للناشئين، التي جرت مؤخراً في قيرغستان.