مصارعة العراق تشارك ببطولة آسيا للمتقدمين في الهند

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة عن مشاركته في بطولة اسيا للمتقدمين المقررة نهاية الشهر المقبل.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي مهدي حسن اسماعيل لوكالة شفق نيوز؛ ان العراق سيشارك بفعاليتي المصارعة الحرة والرومانية في بطولة آسيا المقررة في الهند يوم 28 من آذار المقبل.

واشار الى ان الاتحاد سيجري منافسات المصنفين الشهر المقبل لاختيار المصارعين النخبة لتمثيل مصارعة العراق في بطولة آسيا المقبلة.

واضاف ان الاتحاد سيقيم معسكرا تدريبيا للمنتخب في المركز التخصصي بملعب الشعب الدولي ببغداد استعدادا للبطولة.

يذكر أن العراق حصل على وسام نحاسي في بطولة آسيا السابقة عن طريق المصارع مصطفى عبد الباسط بوزن 87 كغم.