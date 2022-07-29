سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصارعة العراق تستعد لكأس العالم في إسبانيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-29T11:17:47+0000
مصارعة العراق تستعد لكأس العالم في إسبانيا

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، يوم الجمعة، عن بدء تجمع لاعبي منتخبه الأولمبي تحت سن 23 عاماً في قاعة الاتحاد بملعب الشعب الدولي، استعدادا لبطولة العالم تحت 23 عاماً المقررة في إسبانيا.

وقال نائب رئيس اتحاد المصارعة، مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر تجمع لاعبي الاندية المصنفين بالمركز التدريبي التابع لاتحاد المصارعة بملعب الشعب الدولي"، مبيناً أن "الهدف من التجمع هو لتدريب اللاعبين المصنفين الذين سيخوضون منافسات فيما بينهم يوم الاثنين من الاسبوع المقبل بإشراف اتحاد المصارعة واللجنة الفنية ومدربي المنتخب وذلك لاختيار التشكيلة الأفضل التي ستمثل المنتخب الأولمبي في بطولة العالم المقبلة المقررة في إسبانيا للمدة من 15-24 من شهر تشرين الأول المقبل".

وأضاف أن "الاتحاد كلف المدربين الايرانيين (سعيدي شيرزاد) لفعالية المصارعة الروماني، و(مصطفى نيرمان) لفعالية المصارعة الحرة"، مشيراً إلى أن "الاتحاد سيقيم للمنتخب بعد التوصل للتشكيلة النهائية التي ستمثل الاولمبي العراقي في كاس العالم المقبلة، معسكراً تدريبياً داخلياً، وآخر في ايران شهر آب المقبل، ومعسكرا ثالثا خارجيا قبل انطلاق البطولة في دولة تكون اجوائها متشابهة لأجواء إسبانية".

related

السليمانية تحتضن بطولة المتقدمين للمصارعة الحرة والرومانية

Date: 2020-12-14 08:39:53
السليمانية تحتضن بطولة المتقدمين للمصارعة الحرة والرومانية

شباب العراق يعسكر في تونس استعداداً لغرب آسيا

Date: 2021-09-27 06:39:38
شباب العراق يعسكر في تونس استعداداً لغرب آسيا

منتخب صالات العراق يبدأ معسكراً تدريبياً في إيران

Date: 2022-03-16 10:57:46
منتخب صالات العراق يبدأ معسكراً تدريبياً في إيران

انتخاب عراقي نائباً لرئيس اتحاد المصارعة العربي

Date: 2022-03-28 11:18:03
انتخاب عراقي نائباً لرئيس اتحاد المصارعة العربي

الأولمبي العراقي ينهي معسكره التدريبي في كربلاء

Date: 2021-08-06 16:48:35
الأولمبي العراقي ينهي معسكره التدريبي في كربلاء

منتخب شباب العراق لكرة القدم يعسكر في تونس

Date: 2021-10-03 07:21:53
منتخب شباب العراق لكرة القدم يعسكر في تونس

بمشاركة 150 مصارعا.. السليمانية تحتضن منافسات المصارعة الحرة والرومانية

Date: 2020-12-21 07:28:53
بمشاركة 150 مصارعا.. السليمانية تحتضن منافسات المصارعة الحرة والرومانية

منتخب العراق لكرة الصالات يلاعب السعودية وعُمان ودياً تحضيراً لكأس آسيا

Date: 2022-03-17 14:16:08
منتخب العراق لكرة الصالات يلاعب السعودية وعُمان ودياً تحضيراً لكأس آسيا