مصارعة العراق تستعد لكأس العالم في إسبانيا

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، يوم الجمعة، عن بدء تجمع لاعبي منتخبه الأولمبي تحت سن 23 عاماً في قاعة الاتحاد بملعب الشعب الدولي، استعدادا لبطولة العالم تحت 23 عاماً المقررة في إسبانيا.

وقال نائب رئيس اتحاد المصارعة، مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر تجمع لاعبي الاندية المصنفين بالمركز التدريبي التابع لاتحاد المصارعة بملعب الشعب الدولي"، مبيناً أن "الهدف من التجمع هو لتدريب اللاعبين المصنفين الذين سيخوضون منافسات فيما بينهم يوم الاثنين من الاسبوع المقبل بإشراف اتحاد المصارعة واللجنة الفنية ومدربي المنتخب وذلك لاختيار التشكيلة الأفضل التي ستمثل المنتخب الأولمبي في بطولة العالم المقبلة المقررة في إسبانيا للمدة من 15-24 من شهر تشرين الأول المقبل".

وأضاف أن "الاتحاد كلف المدربين الايرانيين (سعيدي شيرزاد) لفعالية المصارعة الروماني، و(مصطفى نيرمان) لفعالية المصارعة الحرة"، مشيراً إلى أن "الاتحاد سيقيم للمنتخب بعد التوصل للتشكيلة النهائية التي ستمثل الاولمبي العراقي في كاس العالم المقبلة، معسكراً تدريبياً داخلياً، وآخر في ايران شهر آب المقبل، ومعسكرا ثالثا خارجيا قبل انطلاق البطولة في دولة تكون اجوائها متشابهة لأجواء إسبانية".