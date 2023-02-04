مصادقة دولية على عقد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للاتحاد العراقي للملاكمة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم السبت، مصادقة الاتحاد الدولي للعبة على عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة تمهيداً لإجراء انتخابات.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد الدولي صادق على دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري بإشراف عضو الاتحاد الدولي يوسف الكاظم، لمعالجة الوضع القانوني جراء صدور قرار قضائي من محكمة بداءة الكرادة واعتماد الأندية الأعضاء في الهيئة العامة للاتحاد المشاركة في الموسم 2021، ومنح الصلاحيات لأمين سر الاتحاد علي موسى جواد، لإدارة الأمور اليومية للاتحاد لحين انعقاد الاجتماع الاستثنائي.

وكانت محكمة بداءة الكرادة في بغداد وبحسب قرارها الذي فاتحت به الاتحاد العراقي للملاكمة بعدم إجراء انتخابات اختيار المكتب التنفيذي لاتحاد الملاكمة وبشكل مؤقت لحين حسم الدعوى، وذلك بعد شكوى الملاكمين المعارضين لسياسة الاتحاد بداعي وجود خروقات بالعمل الاداري.