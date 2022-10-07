سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"مصادفة طريفة".. ثلاثة فرق نسائية تحقق الفوز بـ(ثلاث مجموعات دون مقابل) في افتتاح الدوري الممتاز للطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-07T18:33:14+0000
"مصادفة طريفة".. ثلاثة فرق نسائية تحقق الفوز بـ(ثلاث مجموعات دون مقابل) في افتتاح الدوري الممتاز للطائرة

شفق نيوز / شهد افتتاح مباريات دوري الكرة الطائرة الممتاز للنساء، اليوم الجمعة، "مصادفة طريفة" حيث انتهت ثلاث مواجهات بفوز بثلاث مجموعات دون مقابل.

وفي المباراة الاولى تمكن فريق سيدات نادي أفروديت من تحقيق الانتصار على فريق سيدات نادي الأرمني بثلاثة مجموعات دون مقابل.

وفي ثاني مباريات اليوم الأول لدوري النساء الممتاز تغلب فريق نادي اكاد عنكاوا على فريق نادي الاسكان بثلاث اشواط مقابل لا شيء.

وفي المباراة الثالثة ضمن المنافسات ذاتها تجاوز فريق سيدات نادي سنحاريب فريق سيدات نادي أمانة بغداد بثلاثة أشواط دون مقابل.

related

الشرطة يلاقي النفط في ختام دوري كرة السلة الممتاز

Date: 2021-06-09 17:10:51
الشرطة يلاقي النفط في ختام دوري كرة السلة الممتاز

التعادل السلبي ينهي لقاء نوروز وضيفه نفط البصرة

Date: 2022-01-15 13:01:20
التعادل السلبي ينهي لقاء نوروز وضيفه نفط البصرة

اليوم ست مباريات ضمن منافسات دوري الطائرة الممتاز وهذه نتائجها

Date: 2021-01-24 19:15:19
اليوم ست مباريات ضمن منافسات دوري الطائرة الممتاز وهذه نتائجها

فوز النفط على اربيل وتعادل الزوراء مع الكرخ في الدوري الممتاز

Date: 2022-05-04 15:15:36
فوز النفط على اربيل وتعادل الزوراء مع الكرخ في الدوري الممتاز

هذا ما أسفرت عنه قرعة مباريات الدوري الممتاز في الجولة الأولى

Date: 2021-09-15 18:47:31
هذا ما أسفرت عنه قرعة مباريات الدوري الممتاز في الجولة الأولى

الجوية يفوز على الكرخ وتعادلان في الدوري الممتاز

Date: 2021-01-06 13:17:24
الجوية يفوز على الكرخ وتعادلان في الدوري الممتاز

اليوم 4 مواجهات في ختام الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-04-03 09:12:42
اليوم 4 مواجهات في ختام الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز

الزوراء: جمهور زاخو لم يتعرض لنا ونثمن دور الادارة

Date: 2021-12-12 16:00:27
الزوراء: جمهور زاخو لم يتعرض لنا ونثمن دور الادارة