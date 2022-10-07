"مصادفة طريفة".. ثلاثة فرق نسائية تحقق الفوز بـ(ثلاث مجموعات دون مقابل) في افتتاح الدوري الممتاز للطائرة

شفق نيوز / شهد افتتاح مباريات دوري الكرة الطائرة الممتاز للنساء، اليوم الجمعة، "مصادفة طريفة" حيث انتهت ثلاث مواجهات بفوز بثلاث مجموعات دون مقابل.

وفي المباراة الاولى تمكن فريق سيدات نادي أفروديت من تحقيق الانتصار على فريق سيدات نادي الأرمني بثلاثة مجموعات دون مقابل.

وفي ثاني مباريات اليوم الأول لدوري النساء الممتاز تغلب فريق نادي اكاد عنكاوا على فريق نادي الاسكان بثلاث اشواط مقابل لا شيء.

وفي المباراة الثالثة ضمن المنافسات ذاتها تجاوز فريق سيدات نادي سنحاريب فريق سيدات نادي أمانة بغداد بثلاثة أشواط دون مقابل.