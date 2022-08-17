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مصادر مطلعة: حظوظ العراق والكويت متساوية لاستضافة خليجي25

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-17T18:28:11+0000
مصادر مطلعة: حظوظ العراق والكويت متساوية لاستضافة خليجي25

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، يوم الأربعاء، أن حظوظ العراق والكويت متساوية في استضافة بطولة خليجي25 لكرة القدم مطلع العام المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها، إن الكفتين العراقية والكويتية متساويتين لاستضافة البطولة الخليجية، المقررة خلال الفترة من 6 إلى 19 كانون الثاني/ يناير المقبل، على أن يحسم اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم القرار النهائي في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبينت المصادر، أن "الأولوية ستكون للدولة الأكثر جاهزية، مع الوضع في الاعتبار أن الملاحظات على استاد جابر بالكويت واستاد البصرة الدولي (جذع النخلة) بالعراق طفيفة جداً، بينما تتمثل أبرز الملاحظات على استاد علي صباح السالم في الإضاءة، وهذا الأمر يمكن تلافيه بسهولة، في الوقت الذي يعاني فيه استاد الميناء ملاحظات أخرى".

وأوضحت أن عام 2023 سيشهد إقامة بطولتين لكأس الخليج، إذ ستقام خليجي 25 في كانون الثاني/ يناير، بينما ستقام خليجي 26 في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه.

وشددت المصادر على أنه في حال استقرار الأمر على استضافة العراق لخليجي 25، فإن الكويت ستستضيف التي تليها بشكل مباشر.

ولفتت إلى أن زيارة الوفد للكويت تعد روتينية، الهدف منها معروف للقاصي والداني وليس سراً، مثلما ستتم زيارة المنشآت العراقية في وقت سيحدد لاحقاً، مبينة أن الوفد سيرفع تقريره الأخير، الذي سيتضمن تحديد الدولة الأكثر جاهزية، ومن ثم ستحسم إدارة اتحاد كأس الخليج العربي قرارها النهائي.

واليوم اختتمت لجنة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، زيارتها التفقدية إلى دولة الكويت للاطلاع على جاهزيتها لاستضافة بطولة خليجي 25 كدولة بديلة عن العراق.

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