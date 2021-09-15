مشوار المنتخب على طاولة أول اجتماع لاتحاد الكرة برئاسة درجال

شفق نيوز / عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعه الأول، يوم الأربعاء، برئاسة عدنان درجال وحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجديد.

وذكر مصدر في الاتحاد، لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع شهد مناقشة جملة من القضايا التي تخص مشوار الاتحاد للمرحلة المقبلة".

وأضاف المصدر، أن "أبرز ما نوقش في الاجتماع مشوار المنتخب العراقي، ومبارياته المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فضلا عن مناقشة ملف الدوري العراقي الممتاز وجاهزية الأندية، بالإضافة إلى أمور تخص المنتخبات الأخرى، واللجان العاملة في الاتحاد".

يذكر أن عدنان درجال والذي فاز برئاسة الاتحاد، هو الشخصية الوحيدة الذي كان لاعباً للمنتخب العراقي لكرة القدم، ومدربا للمنتخب، وعضوا في اتحاد الكرة، ووزيرا للشباب والرياضة، واليوم رئيساً للاتحاد.