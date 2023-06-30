مشكلة طبية تهدد انتقال زياش للنصر السعودي

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تعثر إجراءات انتقال النجم المغربي حكيم زياش من تشيلسي الإنجليزي إلى نادي النصر السعودي بسبب وجود "مشاكل" في ركبة اللاعب.

وقد يكون التعاقد الذي يلوح في الأفق موضع شك بسبب ظهور مشكلات خلال خضوع حكيم زياش للكشف الطبي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا قالت فيه: "يُعتقد أن اللاعب المولود في هولندا خضع لفحص طبي من جانب النادي السعودي، وكشف مشاكل في الركبة؛ ما أثار بعض المخاوف بشأن انتقاله".

وأضافت: "تم ظهور المشكلة ذاتها سابقًا من قبل باريس سان جيرمان عندما حاول اللاعب المغربي الانتقال إلى صفوف الفريق الباريسي خلال يناير الماضي، ولم تكتمل الصفقة بسبب تلك المشكلة".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن زياش يرغب في مغادرة تشيلسي الآن، لغيابه عن المباريات في الموسم الماضي وعدم الدخول ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

والمغربي الدولي هو واحد من اللاعبين الذين تم التفاوض معهم من قبل الأندية الكبرى في المملكة العربية السعودية، وكان على وشك الانضمام للنصر.

وخاض زياش، صاحب الـ30 عامًا، 24 مباراة مع تشيلسي في الموسم المنقضي، لكنه لم يسجل أي هدف، واكتفى بصناعة 3 أهداف لزملائه.

ومنذ انضمامه للفريق قادمًا من أياكس في 2020، لعب زياش 107 مباريات بقميص "البلوز" سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 13 وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر القاري في 2021.