مشكلة "رائعة" في برشلونة

شفق نيوز/ رصدت صحيفة "ماركا" ما أسمته "مشكلة فليك الرائعة" في نادي برشلونة، وذلك بسبب وجود خمسة لاعبين يتنافسون على مركز واحد قبيل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني.

بعد موسم مخيب للآمال انتهى دون أي ألقاب، يستعد برشلونة لبداية جديدة في موسم 2024-2025 تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك. سيبدأ الفريق مشواره أمام فالنسيا في 18 أغسطس/آب على ملعب ميستايا.

وأفادت الصحيفة في تقريرها اليوم الأحد: "أعلن برشلونة أخيراً عن ضم داني أولمو، ثاني صفقات النادي الصيفية بعد باو فيكتور، حيث سيتواجد في كامب نو حتى عام 2030. يمكن لأحد أبرز لاعبي خط الوسط في المنتخب الإسباني اللعب كلاعب خط وسط أو على الأجنحة، لكنه يفضل مركز صانع الألعاب، وهو مركز يحظى بتقدير كبير من هانزي فليك".

وأضاف التقرير: "مع وصول أولمو، أصبح لدى فليك أكثر من لاعب يتنافسون على مركز المهاجم الثاني، حيث سينافس ألكاي غوندوغان وفيرمين لوبيز وبيدري وبابلو توري للعب خلف روبرت ليفاندوفسكي مباشرة".

وتابع التقرير: "التشكيلة المفضلة للمدرب الألماني، التي جربها بالفعل خلال فترة الإعداد، تتضمن أربعة مدافعين، واثنين من لاعبي الارتكاز، وصانع ألعاب، واثنين من لاعبي الأجنحة، ومهاجم صريح. فليك حقق نجاحاً تاريخياً بهذا النظام مع بايرن ميونخ في عام 2020، حين فاز بستة ألقاب، ويسعى إلى تكرار هذا الإنجاز مع برشلونة. رغم أن هؤلاء اللاعبين يمكنهم اللعب في مراكز أخرى، إلا أنهم يناسبون مركز صانع الألعاب في تشكيلة فليك".

وأشار التقرير إلى أن "غوندوغان قدم أداءً جيداً في مركز لاعب الارتكاز خلال النصف الأول من موسم 2023-24، كما تألق فيرمين لوبيز خلال الصيف مع أول استدعاء له للمنتخب الأول في بطولة كبرى وعروضه المذهلة في دورة الألعاب الأولمبية".

وخلص التقرير إلى أنه: "بابلو توري أيضاً فاجأ الجميع بأدائه الجيد في الجولة التحضيرية للموسم. ومع وصول داني أولمو، سيكون أمام فليك تحديات كبيرة، إذ لا يزال غير واضح ما إذا كان سيتغير نظامه لوجود صانع ألعاب وحيد. ومع ذلك، من الواضح أن أولمو لم ينضم إلى الفريق ليجلس على مقاعد البدلاء، وسيكون من الصعب إزاحة غوندوغان وفيرمين. الجناح الأيسر قد يشغله نيكو ويليامز، حال ضمه من أتلتيك بيلباو، بينما الجناح الأيمن سيكون من نصيب لامين يامال."