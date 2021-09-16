مشروع خليجي البصرة يتلقى ضربة موجعة

شفق نيوز/ أوصى المكتب التنفيذي بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، بتأجيل بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ25 ”خليجي 25“ إلى عام 2023، وذلك بسبب عدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة.

ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ تقريرا قالت فيه إن عدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة، ليس السبب الوحيد، فهنالك أيضا قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بحظر اللعب في الملاعب العراقية لا يزال نافذا، إذ يخوض منتخب العراق مبارياته في الدور الحاسم ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في دول محايدة.

وبحسب الصحيفة فإن ملف البصرة لا يزال يعاني من نواقص عديدة على صعيد المنشآت والفنادق والمواصلات، وبحاجة لأن يكون الملف مكتملا 100%، حتى يتم تنظيم البطولة الخليجية التي يبدو أنها لن تقام حتى في عام 2023، إذ تحتاج معالجة النواقص إلى أكثر من عام.

وترأس حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا للمكتب التنفيذي عبر الاتصال المرئي، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، حيث تم اعتماد محضر الاجتماع السابق وأيضا اعتماد لائحة المسابقات على أن يتم التنسيق مع لجنة المسابقات بشأن بعض المواد الخاصة باللائحة.

وناقش المجتمعون وفقا للصحيفة آخر المستجدات بخصوص ”خليجي 25“ في البصرة العراقية، وتم تقديم شرح موجز للحضور من الأعضاء حول ملاعب البطولة ومقر إقامة الوفود المشاركة ومتطلبات البطولة، وسيتم رفع التوصيات إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سينعقد، الاثنين المقبل، عبر الاتصال المرئي.

ولم يتم الكشف عن مدة التأجيل حال موافقة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على ترحيل موعد البطولة.

يذكر أن قطر هي آخر الدول المستضيفة للبطولة، حيث نظّمت ”خليجي 24“ عام 2019، والتي توج بها منتخب البحرين على حساب المنتخب السعودي.

فيما استضافت الكويت ”خليجي 23“ عام 2017 وفازت بها عمان على حساب الإمارات، بينما استضافت السعودية ”خليجي 22“ عام 2014، وفازت بها قطر على حساب السعودية.