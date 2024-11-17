مشرف المنتخب العراقي: السفاح "بريء" من التدخل باختيار التشكيلة

شفق نيوز/ ‏أكد الناطق الرسمي والمشرف على المنتخب العراقي أحمد عودة الموسوي ‏إن كل الأمور تسير بشكل صحيح وطبيعي بعد وصولنا إلى سلطنة عمان وسيجري المنتخب غدا وحدة تدريبية اخيرة قبل لقاء المنتخب العماني بعد غد الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

‏وقال الموسوي باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز؛ فور وصول الوفد إلى مسقط، إنه لا يوجد أي تأثيرات من ‏رئيس أو أي عضو في الاتحاد على قرارات واختيارات المدرب خيسوس كاساس.

ولفت الموسوي إلى ن النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود بريء من التهم المنسوبة إليه بداعي التدخل في تشكيلة المنتخب وعلى قرارات كأس والأمور، مبيناً أن الأمور تسير بشكل طبيعي في وفد المنتخب الوطني الذي وصل قبل قليل إلى سلطنة عمان.

وبخصوص اللاعب علي جاسم أكد الموسوي إن طبيب المنتخب سمح للاعب علي للتدريب مع زملائه غدا، وفيما يخص مشاركته من عدمها أمام منتخب عمان يوم الثلاثاء المقبل يعود لرؤية وقرار المدرب كاساس.

‏وأشار إلى أن المنتخب سيفتقد خدمات الحارس جلال حسن للإصابة والمدافع مصطفى سعدون ‏لتراكم البطاقات.

‏ووصل المنتخب العراقي لكرة القدم مساء اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط لمواجهة منتخب عمان بعد غدٍ الثلاثاء.