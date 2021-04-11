مشرفة القوة الجوية: نسعى لحسم لقب دوري كرة الصالات النسوي غدا

شفق نيوز/ يختتم فريق القوة الجوية النسوي للصالات، يوم غد الاثنين، مبارياته في الدوري الممتاز بمواجهة الزوراء على قاعة نادي الاعظمية الرياضي ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة لدوري صالات النساء.

وقالت مشرفة فريق القوة الجوية رشا طالب لوكالة شفق نيوز؛ ان المواجهة الاخيرة تعتبر مباراة الموسم كون الفوز سيتوج نسوة الصقور باللقب.

واضافت طالب؛ ان اللاعبات عازمات على تحقيق الفوز لحصد اللقب، لا سيما وان الفريق الجوي حقق نتائج مميزة في المرحلة الثانية وتمكن من تصدر الدوري بعد فوزه على على فريق نادي غاز الشمال بخماسية نظيفة.

يذكر ان فريق القوة الجوية يحتل المركز الاول برصيد سبع عشرة نقطة، يليه غاز الشمال بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.