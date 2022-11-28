مشجع ينهال ضرباً على حارس المرمى في الدوري التركي.. فيديو

شفق نيوز/ هاجم مشجع مشاغب حارس مرمى فريق ألتاي بعنف شديد مستخدما عصا الراية الركنية، أثناء مباراة بالدوري التركي أمام صاحب الضيافة غوزتيبي.

ووقع الحادث في ملعب "غورسل أكسل" الذي يتسع لنحو 25 ألف متفرج، عندما ركض أحد مشجعي غوزتيبي حاملا عصا الراية الركنية، وانهال بها على رأس الحارس أوزان إفريم أوزينك مرتين حتى انكسرت.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة أوزينك (29 عاما) يترنح على الأرض للحظة بعد الضربتين القويتين، قبل أن تتم السيطرة على المشجع.

Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… 😧pic.twitter.com/ylfsSKmrxM — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022

وحسب تقارير صحفية محلية، نقل الحارس إلى المستشفى بعد إصابته بجرح في رأس طوله 4 سنتيمترات، لكنه كان واعيا بعد الحادث.

وقالت محطة "سي إن إن ترك" الإخبارية التركية، إن المشجع الذي اعتدى على الحارس اعتقل على يد قوات الشرطة في الملعب.

وشهدت المباراة أعمال شغب بين الجماهير شملت إطلاق ألعاب نارية، بينما أصيب بعض المشجعين نتيجة ذلك.