مشجعو برشلونة في العراق يجتمعون برابطة موحدة ويتطلعون إلى العالمية

شفق نيوز- بغداد

انبثقت الرابطةِ المركزيّة لمُشجعي برشلونة في العراق، والتي تضم روابطَ خمس محافظاتٍ، هي بغداد وكركوك والبصرة وصلاح الدين وكربلاء، وما تزال تعمل على تأسيس كيان كبير لها عبر تسمية رئيس وتحديد مركزيتها كرابطة دولية.

وقال رئيس رابطة مشجعي برشلونة في كركوك شوان عبد الخالق الفيلي، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد أن حقق العراق أكبر قاعدة من المشجعين في العالم وصل إلى 14 ألف عضو، تم تصنيفنا من قبل نادي برشلونة بالمركز الأول عالمياً، اجتمعنا كروابط رسمية معتمدة في العراق من محافظات: بغداد والبصرة وكركوك وصلاح الدين وكربلاء، ونشرنا بياناً باسم الذي لديهم الروابط الرسمية المعترف بها من نادي برشلونة".

ولفت إلى أن "البيان الموحد جاء بعد أن اجتمعنا كرؤساء الروابط متحدين نعمل تحت مظلة نادي برشلونة، ومرتبطين بالاتحاد العراقي لكرة القدم من داخل العراق بغية أن يكون العمل مشتركاً بتوحيد كلمة المشجعين وحتى لا تصادر جهودنا لغيرنا لأن الكثير من الجهات أدعت أن لديها روابط لكنها في الحقيقة غير معتمدة ولا رسمية".

وأردف الفيلي بالقول "أننا كرابطة سيكون عملنا مشتركا مع الاتحاد بعد الاتفاق مع رئيس الاتحاد، وسنكون مستعدين إذا احتاج الاتحاد لخدمة منا في دعم مشوار المنتخب الوطني العراقي ودوري نجوم العراق في المرحلة المقبلة".

وأوضح أنه "حتى الآن لا يوجد رئيس للرابطة ولم نحدد المناصب لكن قمنا باختيار رئيس رابطة بغداد الزميل (سيف أمثل) كمتحدث رسمي للرابطة".

وبارك رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال الانبثاقَ مبيناً أن هذا الشيءَ يسهم في دعمِ منتخباتنا الوطنيّة في استحقاقاتها المُقبلة.

واستقبل رجال، الرابطةَ المركزيّة لمُشجعي برشلونة في العراق في مقرِ اتحاد الكرة، مؤكداً: إن الاتحادَ يسعى إلى أن تعممَ هذه التجربةُ على كل الأنديةِ العالميّة من أجل استثمارها بالشكلِ الأمثل بما يسهمُ في دعم المُنتخبِ الوطنيّ.

واستمع رئيسُ الاتحادِ إلى شرحٍ مفصلٍ قدّمه رئيسُ الرابطة المركزيّة الدكتور سيف أمثل الأنصاري، وكيفية نشأة الرابطة وصولاً إلى أن تكون الأولى في العالم بحسبِ نادي برشلونة الذي قدّم التهنئةَ لجماهير برشلونة في العراق لانضمامِ أكثر من 14 ألفاً إلى صفوفها .

من جهته، أوعز رئيسُ الاتحاد إلى تذليلِ كل المعوقات التي تعتري عملَ الرابطة، داعياً في الوقتِ نفسه "كلَ رابطات الأندية إلى حذو ذات الطريق الذي اتخذته رابطةُ برشلونة في سبيل تكوين روابط مهمة قادرة على دعم منتخباتنا الوطنيّة في مختلفِ استحقاقاتها".

وقدّم أعضاءُ الرابطة شُكرهم وتقديرهم لرئيسِ الاتحادِ عدنان درجال على حفاوةِ الاستقبال، وفسح المجال والوقت أمامهم رغم المشاغل الكثيرة.