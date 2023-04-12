مشجعو القوة الجوية يطالبون بالانسحاب من الدوري الممتاز واستقالة اتحاد كرة القدم

شفق نيوز/ طالبت رابطة جماهير نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الأربعاء، بانسحاب فريقها الكروي من الدوري الممتاز احتجاجاً على ما اعتبروه "ظلماً تحكيمياً" في المباراة الأخيرة للفريق، داعية إلى إقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال رئيس رابطة جماهير القوة الجوية، ضياء سمير "ابو برير" في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز "رابطة جماهير القوة الجوية تطالب من ادارة النادي المحترمة: الانسحاب من الدوري العراقي فوراً، وتنظيم تظاهرة كبرى للحد من الظلم الذي يتعرض له نادينا".

ودعا إلى "عقد اجتماع طارئ بين ادارة النادي والجماهير، وتدخل وزارة الدفاع بشخص وزير الدفاع، وتنظيم اعتصام مفتوح امام مقر الاتحاد (الاتحاد العراقي لكرة القدم) ونصب الخيام حتى تتم اقالة الاتحاد، واعلان تعليق كافة نشاطات النادي فوراً".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، عقوبات بحق أعضاء وجماهير نادي القوة الجوية بسبب إهانة الطاقم التحكيمي لآخر مباريات الفريق.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها عاقبت عضو الهيئة الإداريّة للنادي حمادي أحمد، واللاعب إبراهيم بايش، وعضو إدارة نادي القوة الجوية ماجد الساعدي، بالحرمان من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لمدة سنتين، كما عاقبت جماهير نادي القوة الجوية بالحرمان من الدخول الى الملاعب على أرضهم المفترضة لمدة ثلاث مباريات، وكذلك حملت إدارة نادي القوة الجوية الأضرار كافة التي أحدثتها جماهيرها في ملعبِ الشعب من خلع الكراسي وكل الأضرار الأخرى، وغرامة مالية على إدارة النادي قدرها 10 ملايين دينار عراقي، وذلك بسبب الاعتداء على الطاقم التحكيمي بالضرب والشتم والتهديد في آخر مباراة للفريق أمام فريق الكهرباء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.