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مشجعو السماوة يتظاهرون امام النادي للمطالبة بإقالة الإدارة

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-16T14:20:28+0000
مشجعو السماوة يتظاهرون امام النادي للمطالبة بإقالة الإدارة

شفق نيوز/ خرج العشرات من مشجعي نادي السماوة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بتظاهرة أمام بوابة النادي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "العشرات من مشجعي نادي السماوة لكرة القدم خرجوا عصر اليوم أمام بوابة ملعب النادي لمطالبة الهيئة الإدارية للنادي بالاستقالة بسبب تردي نتائج الفريق في الدوري الممتاز".

وأكد مراسلنا، أن "المحتجين أبدوا امتعاضا شديداً من عدم قدرة ادارة النادي على انتشاله خلال الفترة الماضية، فضلا عن أن الانتدابات للفريق كانت بمستوى سيء، حيث أن الهم الوحيد للإدارة البقاء في الدوري الممتاز".

وتأسس فريق السماوة الكروي في العام 1963، ويأتي في الترتيب الـ18 من الدوري الممتاز، برصيد 19 نقطة، تحت إشراف المدرب شاكر محمود.

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