مشجعون يعتدون على فريق كروي في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي السليمانية الرياضي، يوم الأحد، عن تعرض فريقها الكروي لاعتداء بعد خوض مباراة مع فريق رانية ضمن منافسات الدور الأول من الدوري الكوردستاني الممتاز لكرة القدم.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "للأسف على الرغم من هزيمة نادينا أمام رانية بهدفين مقابل لا شيء، تعرض لاعبي فريق السليمانية لاعتداء بعد مغادرتهم ملعب المباراة، حيث قام بعض من مشجعي رانية برشق حافلة لاعبينا بالحجارة وكسر زجاجها".

وكان فريق رانية قد استضاف عصر اليوم فريق السليمانية في الجولة الثانية من الأسبوع العاشر للدوري الكوردستاني الممتاز لكرة القدم.

وقد أنهى نادي السليمانية الدور الأول من المنافسات متصدراً الدوري.