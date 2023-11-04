مشجعان لزاخو يقطعان 65 كم لمشاهدة مباراة فريقهم امام دهوك (صور)

شفق نيوز/ قرر مشجعان لفريق زاخو لكرة القدم والناشط في دوري نجوم العراق، الانطلاق سيراً على الأقدام، اليوم السبت، وقطع نحو 65 كيلومتراً من مدينة زاخو نحو ملعب نادي دهوك بهدف دعم وتشجيع فريقهم المفضل.

ويقول أحد المشجعين ويدعى نيجيرفان زاخويي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هذه الخطوة تأتي للتعبير عن حبنا العارم لنادي زاخو ورغبتنا في مشاهدة مباراة رياضية جميلة تجمع بين الفريقين".

وناشد زاخويي مشجعي كل من زاخو ودهوك بـ"التفاعل بروح رياضية ايجابية والابتعاد عن أي أعمال شغب أو تصاعد للتوتر".

يجدر بالاشارة الى أن ملعب نادي دهوك سيشهد في الساعة 7:00 مساء بتوقيت بغداد مباراة مهمة بين فريقي زاخو ودهوك ضمن الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق.