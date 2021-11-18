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مشاركة عراقية في بطولة العرب للمصارعة الحرة والرومانية

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-18T07:38:13+0000
مشاركة عراقية في بطولة العرب للمصارعة الحرة والرومانية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة عن مشاركة المنتخب الوطني للعبة في بطولة العرب المقررة بمدينة شرم الشيخ المصرية الشهر الحالي .

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي حسن اسماعيل لوكالة شفق نيوز، إن منتخبنا الوطني للمصارعة سيشارك في بطولة العرب للمتقدمين المقررة في شرم الشيخ في السادس والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة دول عربية من قارتي اسيا وافريقيا .

وأضاف أن العراق سيشارك بكافة الاوزان الداخلة ضمن اللعبة بفعاليتي المصارعة الحرة والرومانية .

وأوضح أنه تم اختيار تشكيلة منتخبي الحرة والرومانية  في ضوء النتائج التي خرج بها لاعبينا ببطولة الاندية التي اقيمت في زاخو مؤخراً بمشاركة واسعة لفرق اندية العراق .

ومضى بالقول، لقد سمت اللجنة الفنية في الاتحاد العراقي المركزي للعبة مدربي المنتخب لفعاليتين ، مبيناً أن اللجنة سمت المدربان حسن فاضل ومؤيد وهن  لمصارعة الحرة ، وللرومانية هاشم جواد وعلي نجاح .

وبين ان الاتحاد سيقيم تجمعاً للاعبي المنتخب في بغداد يستمر مدة اسبوع قبل التوجه الى مصر للدخول في منافسات بطولة العرب .

تجدر الاشارة الى ان الهيئة العامة لاتحاد المصارعة انتخبت ادارة الاتحاد الجديد في انتخابات جرت في بغداد يوم الاثنين الماضي  لادارة اللعبة لاربع سنوات مقبلة بحضور 82 من بين 116 عضواً عدد الهيئة العامة ، وأسفرت النتائج عن فوز شعلان عبد الكاظم رئيساً للاتحاد وحصل على 77 صوت ، ومهدي حسن اسماعيل نائبا بالاجماع ، والاعضاء حسين كاظم حسين وحصل على 79 صوت ، وهادي مهدي واجد وحصل على 78 صوت ، ونصير عبود محسن وجمع 78 صوت ، وطه رمضان طه وجمع 78 صوت ، وقيصر غالب جاسم وجمع 77 صوت ، وزهير شوكت جاسم وجمع 77 صوت .

وجرت الانتخابات وفق قانون الاتحادات رقم 24 عام 2021 النافذ وحسب النظام الداخلي للاتحاد عام 2021.

 

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