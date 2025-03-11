مشاركة "تاريخية" لمواي تاي العراق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس الاتحاد الآسيوي أقرّ بضمّ هذه الرياضة إلى الألعاب الأولمبية الآسيوية للشباب، مؤكداً مشاركة المنتخب العراقي لأول مرة.

وقال مدير المكتب الإعلامي للاتحاد، حيدر العتابي، لوكالة شفق نيوز، إن رياضة المواي تاي دخلت ضمن جدول الألعاب الأولمبية الآسيوية للشباب التي ستشارك في دورة 2025 والتي ستقام في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.

وأضاف أن "المشاركة ستكون تاريخية لاتحادنا في المشاركات الدولية والقارية، ورياضة مواي تاي العراق ستكون حاضرة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية".

وبين أن "الدورة الآسيوية المقبلة تعد ضمن أنشطة المجلس الأولمبي الآسيوي حالها حال دورة الألعاب الشاطئية وكذلك كرة الصالات"، مستدركاً أن "الاتحاد الآسيوي أعلن اليوم عن مشاركة فعالية المواي تاي من ضمن الدورة المقبلة لأول مرة".

يذكر أن رياضة المواي تاي سبق وأن تم الاعتراف بها أولمبياً، وستكون حاضرة في الدورة الأولمبية بعد المقبلة، كما سبق وأن شاركت في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 كرياضة استعراضية تمهيدية لأول مرة في تاريخها.