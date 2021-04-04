مسؤول من البصرة يكشف عن انطباعات الوفد بشأن الاستعداد لخليجي 25

شفق نيوز/ كشف مدير شباب ورياضة محافظة البصرة، صادق الكناني، اليوم الأحد، عن انطباعات الوفد الخليجي بشأن تنظيم البصرة لبطولة خليجي 25.

وذكر الكناني لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد مكون من شخصين اثنين من دولة اليمن، وشخصين اثنين من البحرين وكويتي وعراقي وبرئاسة يمنية".

ولفت إلى أن "الانطباعات الاولية للوفد الخليجي حول تنظيم البصرة لبطولة خليجي 25 كانت جيدة جدا".

وأشار مدير شباب ورياضة محافظة البصرة، إلى أن "الوفد سيبدأ جولته الرئيسية عصر اليوم، لزيارة الفنادق والملاعب والمشافي".

وبين الكناني؛ أن "الوفد اطلع على البنى التحتية لمطار البصرة الدولي وأبدى سعادته وأكد أنه جاهز بشكل جيد ويستوعب الأعداد المقدرة لزيارة البصرة أثناء البطولة".