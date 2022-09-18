مسؤول عراقي: إقامة خليجي 25 في البصرة مرهون بالوضع الأمني فقط

شفق نيوز/ صرّح مصدر عراقي مسؤول، يوم الأحد، بأن بطولة خليجي 25 المقرر إقامتها في محافظة البصرة مطلع العام المقبل "مرهون بالوضع الأمني" فقط ، وان الامور اللوجستية والانشائية لم تكن عائقا لاحتضان البصرة لهذه البطولة.

وقال المصدر المسؤول لوكالة شفق نيوز، ان "كل الامور اللوجستية والتنظيمية وانجاز ملعب الميناء سهلة، وإننا قادرون على إتمامها ولا توجد اية مشاكل بالنسبة لنا في هذا الجانب"، مستدركا القول "لكن الاهم هو ان يستمر الاستقرار الامني في البلد لتتمكن من خلالها البصرة من احتضان بطولة خليجي 25".

كما اشار الى ان، ملعب الميناء لم يكن عائقا ابداً امام الاستضافة ، ولاسيما انه شارف على الانجاز ولم يتبقَ على اكماله سوى مدة بسيطة .

وأوضح المسؤول أنه، لم يتبقَ من تسقيف ملعب الميناء سوى 17 قطعة، وهذا امر يسير جداً وسيتم قريباً انجاز الملعب بالكامل، مؤكدا انه لم يكن سبباً لعرقلة اقامة خليجي 25 في البصرة ابداً .