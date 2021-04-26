مسؤول عراقي: ضوء أخضر للعراق لإقامة بطولة خليجي 25

شفق نيوز/ كشف مدير الشباب والرياضة في البصرة، صادق الكناني، يوم الاثنين، ان الاتحادات الرياضية ستمنح العراق الضوء الأخضر لتنظيم بطولة خليجي 25.

وقال الكناني لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحادات الخليجية ستعقد اجتماعاً في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، وستتفق على تكليف العراق بتنظيم بطولة خليجي 25 المقبلة بنسبة 100%".

وأكد، أن "التقرير الذي ستقدمه لجنة خليجي 25 التي زارت البصرة مؤخراً، إيجابي بدرجة عالية جدا"، لافتا إلى أن "العراق قدم تطمينات للجنة بتنظيم بطولة عالية المستوى، وإكمال كافة الأمور المطلوبة قبل موعد البطولة بفترة زمنية كبيرة".