مسؤول رياضي: لم يفرج عن هيثم كاظم حتى الآن ويكمل محكوميته بمستشفى

شفق نيوز / أعلن مسؤول رياضي، اليوم الخميس، أن مدرب الناصرية السابق هيثم هاشم كاظم تم شموله بقرار العفو الرئاسي لكن لم يفرج عنه "حتى الآن"، فيما بين ان المدرب المعتقل يقضي محكوميته في المستشفى.

وقال رئيس لجنة الحكام وعضو الهيئة العامة بالاتحاد الفرعي لكرة القدم بالناصرية احمد مكطوف لوكالة شفق نيوز انه "تم اعفاء المدرب هيثم هاشم كاظم بقرار من رئاسة الجمهورية والذي سبق أن حكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر".

وأضاف مكطوف أن "سبب الحكم كان خلاف بين المدرب وصديقه الذي كان قد زاره للبيت وحدث شجار وخلاف تطور فقد بسببه المدرب هيثم اعصابه وطعنه بعدة طعنات بالة جارحة لكن صديقه حيدر لم يفارق الحياة".

وتابع مكطوف قائلاً أن "التحقيقات اعتبرت ذلك شروعاً بالقتل لتحكم المحكمة على المدرب هيثم بالحبس عام ونصف العام"، مبينا انه " امضى ستة أشهر من محكوميته بالسجن فيما يرقد حاليا في المستشفى لأنه مصاب بمرض مزمن الربو".

واكد مكطوف أن "الأمر الرئاسي صدر لكن لحد الان لم يفرج عن المدرب هيثم وذلك لحين اتمام الاجراءات".