مسؤول رياضي: عدنان درجال أخفق في عمله الوزاري وخالف القوانين الرياضية

شفق نيوز/ وصف المدير التنفيذي في اللجنة الاولمبية العراقية جزائر السهلاني، يوم الثلاثاء، جمع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم لمنصبين بأنه "سابقة خطيرة"، مؤكدا ان الأخير "أخفق" في عمله بوزارة الشباب والرياضة.

وقال السهلاني لوكالة شفق نيوز، ان "تسنم عدنان درجال لمنصبين (وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم) في ان واحد سابقة خطيرة تشجع اي وزير جديد على الجمع بين منصبه الحكومي ورئاسة اتحاد رياضي".

ولفت الى ان "قانون عدم ازدواجية المناصب الرياضية الذي أقرّه مجلس النواب العراقي يأتي منسجماً مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم حيث أنه يرفض الجمع بين منصبين وهذا قرار لا يجوز التحايل عليه".

واضاف "لابد ان يتم تطبيق القانون حتى لو كان على عدنان درجال الذي يشغل منصبي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، فوجوده بمنصبين يسبب تضارب بالقرارات والمصالح".

وتساءل السهلاني "في حال حدث تقاطع في العمل او اي اشكال اداري بين اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة فكيف تحل الامور، هل سيستدعي عدنان درجال وزير الشباب والرياضة للمثول امام نفسه ليقاضي نفسه او يطالبها بتنفيذ عمل ما".

وأكد انه "كان على عدنان درجال الاستقالة من احد المنصبين ليكون موقفه صحيح".

واضاف ان "درجال ورغم الازدواجية بمنصبيه نراه يسعى لتجديد عمله في الوزارة كوزير، وهذا غير ممكن وسيخفق في مساعيه لأنه اخفق في ادارة الكثير من ملفات الوزارة، فالوزارة ليست للرياضة فقط لكنها تعنى ايضا بالعمل الشبابي اذ شاهدناه اخفق في ادارة ملفات بطالة الشباب وتعاطي الشباب للمخدرات وغيرها وانه سيخرج من الوزارة ولم يترك بصمته الايجابية".

يشار الى ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اكد في تصريحات سابقة ان عمله "حكومي"، وانه يعمل موظف بدرجة وزير في الحكومة العراقية وغير مشمول بقانون ازدواجية المناصب حتى بعد فوزه بمنصب رئيس الاتحاد العراقية لكرة القدم، لكن الذي يشمل بالقرار هو من يعمل في الاتحاد او اي مؤسسة رياضية اخرى كنادي او ما شابه ذلك.