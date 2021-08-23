مسؤول بصري: الحديث عن تأجيل خليجي 25 كلام مواقع تواصل اجتماعي

شفق نيوز/ أكدت مديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة، يوم الاثنين، أن الحديث عن تأجيل بطولة خليجي 25 غير صحيح، وستقام في موعدها المحدد، فيما أعلنت عن وصول شخصيات رياضية من الإمارات ضمن الوفد الخليجي إلى المحافظة.

وقال مدير شباب ورياضة البصرة، صادق الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن تأجيل البطولة بسبب تزامنها مع بطولات قارية تنطلق في الشهر المزمع إقامتها فيه خلال العام الحالي، غير صحيح وهو حديث مواقع تواصل اجتماعي فقط".

وأشار إلى أن "الوفد الخليجي مكون من 12 عضوا، تسعة منهم سبق أن وصلوا إلى البصرة صباح اليوم قادمين من قطر، والفريق الثاني يضم ثلاث شخصيات وصل ظهر اليوم من الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أن "الوفد الخليجي سيجتمع مساء اليوم بالاتحاد العراقي لبحث آخر تطورات الوضع في البصرة وقضية تنظيم البطولة"، لافتا إلى أن "جولة الوفد على المباني والمنشآت تنطلق غدا الثلاثاء وتستمر لمدة ثلاثة ايام فقط".

وبين الكناني، أن "المواقع الرياضية كافة في المحافظة بلغت نسب إنجازها أكثر من 90% وستكون جاهزة قبل شهر كانون الأول المقبل، وبعض المنشآت أنُجزت وتمت المباشرة بتجهيزها".