مسؤولون ووسائل إعلام: الدوري الإسباني الأكثر متابعة على مستوى العالم

شفق نيوز/ يلجأ معظم متابعو الدوريات الأوروبية الكبرى إلى بعض الجهات الخارجية غير الرسمية التي تبث المباريات عوضا عن القنوات والمنصات الرسمية باهظة الثمن ومرتفعة التكاليف.

صحيفة ماركا أكدت أن إدارة الليجا الإسبانية تحارب القرصنة والجهات غير الرسمية لبث المباريات وتم تحديد عنوان 46,000 الف جهة تقوم ببث المباريات بشكل غير قانوني.

من جهته قال خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا حول ذلك "تمت إزالة 58 تطبيقًا لنظام أندرويد للذين حصلوا على 4 ملايين تنزيل حول العالم، منها 800,000 في إسبانيا، والذين قاموا ببث محتوى مجاني في إسبانيا حول كرة القدم وجميع أنواع الأحداث الرياضية".

وفي نظام شركة ٱبل، بيّن انه "تم تنزيل مليون تطبيق، منها حوالي 300,000 في إسبانيا فقط تبث المباريات بشكل غير رسمي وغير قانوني.

وتلفت وسائل اعلام اسبانية أن تلك الأرقام تؤكد أن "الدوري الإسباني هو الأكثر مشاهدة حول العالم بدليل لجوء المتابعين إلى مشاهدة المباريات من الجهات الغير مكلفة والمواقع الإلكترونية المجانية".