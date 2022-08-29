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مسلحون يقتحمون منزل نجم برشلونة ويعتدون عليه بالضرب

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-29T09:32:41+0000
مسلحون يقتحمون منزل نجم برشلونة ويعتدون عليه بالضرب

شفق نيوز/ تعرض منزل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، فجر يوم الإثنين، إلى سطو مسلح.

وذكر تقرير لصحيفة الباييس الإسبانية، أن "أربعة لصوص على الأقل يرتدون أقنعة ومسلحين بأسلحة نارية وقضبان حديدية اقتحموا حديقة منزل أوباميانغ في منطقة كاستيلديفيلس بالعاصمة الكاتالونية".

ويزعم التقرير أن "أوباميانغ تعرض للتهديد بالأسلحة قبل أن يتعرض للضرب، حيث قام الرجال أيضا بترهيب زوجة لاعب كرة القدم لضمان وصولهم إلى خزنة موجودة داخل المنزل لسرقة المجوهرات والأموال".

وكان اللصوص قد ربطوا أوباميانج، ورموه على الأرض لمدة تقرب من الساعة، فيما تحدث بعض منهم باللغة الإيطالية.

ومن المألوف أن تتعرض منازل لاعب كرة القدم للسرقة ولكن تحدث هذه الأحداث عادة عندما لا يتواجد اللاعب في المنزل، وغالبا عندما يلعب مباراة.

وتواجد أوباميانغ البالغ 33 عاما، أمس الأحد، على مقاعد البدلاء خلال مباراة بلد الوليد التي جمعت بينهما والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 4-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة الدوري الإسباني.

وأوباميانغ هو ثاني لاعب من برشلونة يقع ضحية عمل إجرامي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تعرض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للسرقة من ساعة فاخرة في سانت جوان ديسبي، على الرغم من أن عائلة اللاعب استعادوا الساعة على الفور وألقوا القبض على اللص.

يذكر أن المهاجم الغابوني انتقل إلى كاتالونيا في وقت سابق كلاعب حر قادما من أرسنال في يناير ولم يعد مستقبل أوباميانغ مضمونا في "كامب نو" بعد انضمام النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى البرسا قادما من بايرن ميونخ.

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