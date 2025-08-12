مسعود يطعن بترشيح عدنان درجال لرئاسة اتحاد كرة القدم

شفق نيوز- بغداد

قدم كوفند عبد الخالق مسعود، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم الحالي، والمرشح لمنصب العضوية الى لجنة الاستئناف، طعناً بترشيح عدنان درجال لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة.

وقال كوفند، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تقدم "بطلب رسمي للطعن في ترشيح درجال/ لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، بسبب تقديمه الترشيح بصفة عضو في نادي الصناعات الكهربائية، بينما هو مسجل فعلياً كعضو في نادي الزوراء الرياضي".

وأضاف أن "الطعن جاء على خلفية كتاب نادي الزوراء ذي العدد (358) بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 2024، بالإضافة إلى قوائم الهيئة العامة للنادي في انتخابات 18 تموز 2025، والتي أكدت أن درجال يمتلك صفة عضوية في نادي الزوراء فقط، مما يخالف أحكام المادة (7) من قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل، التي تمنع الجمع بين عضوية أكثر من نادي رياضي".

وأشار إلى أن "هذا الترشيح يتعارض مع أنظمة ولوائح الاتحاد العراقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم التي تشترط عدم وجود تضارب في المصالح، ولا يجوز أن يكون لنفس الشخص تأثير على قرارات أكثر من نادي، حيث إن امتلاك المرشح لعضوية ناديين أعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد يشكل تضارباً واضحاً في المصالح ومخالفة صريحة للوائح".

وكانت لجنةُ الانتخابات في اتحاد الكرة العراقي، قد أعلنت أسماء المرشحين إلى انتخابات المُقرر إقامتها بتاريخ 2025/9/16 في بغداد، وفي أدناه أسماء المرشحين الذين تمّ قبولُ طلباتهم، وحسب المناصب.

منصب الرئيس:

1-عدنان درجال مطر.

2-يونس محمود خلف.

3-إياد بنيان محمد.

منصب النائب الأول:

1-علي جبار عبد الرضا.

2-سرمد عبد الإله محمد.

3-فارس عبد الله.

4-وسام يوسف يعقوب.

5-سعد عبد الحميد علي.

6-حكيم شاكر فليح.

منصب النائب الثاني:

1-محمد ناصر شكرون.

2--علي جبار فاضل.

الأعضاء:

1-يحيى زغير محسن.

2-عماد ياسين

3-بدر ناصر

4-علي خلف جابر

5-خلف جلال ابراهيم

6-احمد قاسم محمد

7-صدام عزيز خلف

8-محمود أحمد مراد

9-فراس نوري عبد الله.

10-صابرين حامد شهاب.

11-رحيم لفته محمد.

12-مالح مهدي جبار.

13-كامل زغير سلطان.

14-غالب عباس موسى.

15-رشا طالب.

16-يحيى كريم محسن.

17-كامل زغير عيدان.

18-فرقد عبد الكريم حسن.

19-احمد عودة زامل

20-نعيم صدام

21-علي حسين علي

22-كوفند عبد الخالق مسعود

23-تنيا حسن حسين

24-غانم عريبي

25-طه عبد الحكيم حسين

26- فراس راضي حسين