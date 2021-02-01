مسعود: لن ارشح لمنصب رئاسة اتحاد الكرة بسبب الفوضى رغم ضماني الفوز

شفق نيوز/ أعلن عبد الخالق مسعود الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، عدم ترشحه لمنصب رئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة.

وقال عبد الخالق مسعود لوكالة شفق نيوز انه لا ينوي ابداً الترشيح في الانتخابات المقبلة بسبب الفوضى العارمة التي تشهدها كرة القدم في العراق، مبينا انه تعرض لامور تركت أثرها على وضعه النفسي والعام رغم انه خدم الكرة العراقية بكل تفان وإخلاص.

وبين مسعود؛ أن لديه ثقة عالية بنفسه في حال رشح للانتخابات القادمة، سيضمن الفوز.

وانتقد الرئيس السابق لاتحاد الكرة؛ من وصفهم بـ"شهود الزور" ضد زملائه في قضية أخذت منحى خاطئاً ليثبت القانون المحلي والدولي بعدها بأن الاتحاد السابق كان يسير على نهج صحيح وفق النظام الأساسي لعام 2017 الذي سيُعتمد ايضا في الانتخابات المقبلة تطبيقاً لنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم.