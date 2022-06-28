مسرور بارزاني يكرّم منتخب العراق النسوي لكرة الصالات لفوزهن ببطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ ثمن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، جهود لاعبات المنتخب العراقي النسوي لكرة الصالات بعد فوزهن ببطولة غرب آسيا، فيما تم تكريمهن بمناسبة هذا الإنجاز.

وقال مدير الرياضة في إقليم كوردستان شاكر احمد سمو لوكالة شفق نيوز إن " رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل صباح اليوم، وفد المنتخب العراقي النسوي لكرة الصالات الحائز على لقب بطولة غرب آسيا للصالات".

وأضاف سمو ان "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها اللاعبات في تحقيق الانجاز والتتويج باللقب فيما تم تكريم لاعبات الوفد النسوي لجهودهن في تحقيق البطولة".

وتابع مسؤول الرياضة في الإقليم إن "الالتفاتة الأبوية لرئيس حكومة الإقليم تعد حافزاً لرياضيينا لتحقيق نتائج مقبلة أكبر"، مبينا أن "التكريم حضره محافظ اربيل وعضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم".

وكان الوفد العراقي النسوي لكرة الصالات وصل مساء امس بوقت متأخر لأربيل بدعوة من رئاسة حكومة إقليم كوردستان لتكريمه لفوزه ببطولة غرب آسيا للصالات.