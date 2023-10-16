مسرح بابل الأثري يحتضن بطولة السوبر للكيك بوكسنغ لاول مرة بتاريخ الرياضات العراقية

شفق نيوز/ يقيم الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ، يوم الجمعة المقبل، بطولة السوبر لنجوم المنتخب العراقي الوطني والرديف.

وقال الناطق الاعلامي للاتحاد احمد رحيم نعمة لوكالة شفق نيوز، "لاول مرة في تاريخ الرياضات العراقية تقام اول بطولة رياضية على مسرح بابل الاثري"، مبينا ان "الاتحاد ارتأى اقامتها على مسرح تاريخي عملاق لسعة حجمها واستيعاب الجمهور وخلق حالة ايجابية جديدة تدخل ملاعبنا الرياضية".

واضاف ان "البطولة تقام لأول مرة على المسرح البابلي بمشاركة نجوم المنتخب الوطني والرديف"، موضحاً ان "المنافسات تبدأ يوم الخميس المقبل عند الساعة الخامسة عصراً وتستمر لمدة يومين".

واشار الى ان "المشاركة في بطولة السوبر ستقام لثلاثة أنظمة هي "الفول كونتاك"، "الكي وان"، "السيمي".

وتابع قائلاً، "سيتم في ضوء نتائج المنافسات اختيار الفائزين لتمثيل المنتخب الوطني العراقي في الاستحقاقات الخارجية المقبلة".

واكد أن "رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينغ ونائبه وشخصيات عربية اخرى سيحضرون البطولة وسيكونون بضيافة العراق".