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مستعيناً بمخاطبات رسمية.. رئيس اتحاد المصارعة يحسم خلافه "الجنائي" مع المعترضين

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-26T09:59:51+0000
مستعيناً بمخاطبات رسمية.. رئيس اتحاد المصارعة يحسم خلافه "الجنائي" مع المعترضين

شفق نيوز/ أعلن رئيس اتحاد المصارعة العراقي شعلان عبد الكاظم، اليوم الخميس، حسم مجلس شورى الدولة لموضوع ترشحه لرئاسة الاتحاد بعد تبيان الموقف القانوني منه، فيما وصف المعترضين على ترشحه بأنهم يحاولون "إيقاف مسيرة عمل اللعبة لمصالح شخصية".

وقال عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز إن "مجلس شورى الدولة أصدر قراراً بتأييد ترشيحه لعضوية الهيئات الادارية للاتحادات الرياضية"، مبيناً أن "القرار صدر بعد مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء -الدائرة القانونية بكتاب رسمي إلى مجلس شورى الدولة يطلب فيه قراره في شأن مدى تحقق شرط عدم الحكم عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف من بين شروط الترشيح لعضوية الهيئات التنفيذية في الاتحادات الرياضية الوطنية".

وأضاف رئيس الاتحاد أن "المبدأ القانوني ينص على ما يلي: (لا يمنع الحكم عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف المحكوم عليه الذي تم شموله بالعفو العام عن الترشح لعضوية الهيئات التنفيذية في الاتحادات الرياضية الوطنية، ما لم ينص قانون العفو العام على خلاف ذلك).

وأشار عبد الكاظم الى انه "بذلك تنتهي جميع الذرائع والحجج للمعترضين على انتخابات الاتحاد العراقي للمصارعة ممن كانوا يحاولون إيقاف مسيرة عمل اللعبة لمصالح شخصية دون النظر للمصلحة العامة للرياضة العراقية بشكل عام ولعبة المصارعة على وجه الخصوص".

يذكر ان الاعتراض على شعلان عبد الكاظم بعد انتخابه رئيساً للاتحاد كان بسبب وجود قيد جنائي له عن حكم قضائي سابق وأصدر العفو بحقه.

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