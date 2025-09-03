مستعد للبطولات القارية.. نادي الشرطة يجتاز معايير الترخيص الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

زارت لجنةُ التراخيص، يوم الأربعاء، نادي الشرطة الرياضيّ للاطلاع على الملفات المتعلقة بمتطلبات التراخيص، وذلك في إطار متابعة التزام الأندية بالمعايير المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وضمان جاهزيتها للمشاركةِ في البطولات المحلية والقارية المقبلة.

وأشادت اللجنةُ وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بدقة وتنظيم الملفات المقدمة من النادي، مؤكدة أنها "تستوفي المتطلباتَ كافة، وهو ما يعكس التزام إدارة النادي بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية".

وضم وفدُ لجنة التراخيص كلًا من: مدير دائرة التراخيص عمار عبد الرحمن، ومصطفى خالد وأسامة رياض ويحيى نزار، وبلال زكي الناطق الإعلامي لدائرة التراخيص.

وشهدت الزيارةُ حضور ممثلي نادي الشرطة، وهم: الأمين المالي تحسين الياسري، ومدير العلاقات العامة علي صيوان، ومدير الحسابات مسار رشيد، لتعزيز سير العمل وتقديم التسهيلات اللازمة للوفد الزائر.