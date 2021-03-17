مستشهداً بزيارة البابا ومنتخب الكويت.. العراق يدفع بورقته الأخيرة لإستضافة خليجي 25

شفق نيوز/ كشف اياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية لإتحاد كرة القدم العراقي، أن نائبه شامل كامل وصل لقطر لثني اللجنة الخليجية عن قرار إسقاط استضافة البصرة لخليجي 25.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز، "سنحاول الضغط على الاتحاد الخليجي لاسيما هنالك من يؤيدنا بمساعينا، وذلك من اجل استرداد حقنا وحسم اقامة البطولة المقبلة في البصرة".

واضاف ان "التطبيعية لن تسكت وفتحت قنواتها مع رؤساء اتحاد الخليج ورئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لحسم الموضوع وحسم العراق لحقه في استضافة خليجي 25".

وابدى استغرابه للأسباب المطروحة التي دعت لنقل البطولة من العراق كونها أمنية بالدرجة الاولى، مؤكدا ان خليجي 20 سبق ان أقيمت في اليمن وكان الوضع حينها هناك غير صالح ولايصل لعشر حالة العراق الامنية حاليا، مؤكدا ان استضافة منتخب الكويت وزيارة بابا الفاتيكان خير دليل للوضع الامني المستتب في العراق.

وأكدت لجنة التفتيش التابعة للجنة تقييم ملفات "خليجي 25" لكرة القدم صعوبة إقامة البطولة في العراق.

واضافت صحيفة البيان الاماراتية نقلا عن مصادرها؛ أن لجنة التفتيش رأت عدم اقامة بطولة خليجي 25 بسبب الظروف أمنية.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء زيارة اللجنة للعراق، والتي كانت مقررة، يناير الماضي لتفقد منشآت البصرة، على ضوء بعض الأمور الأمنية التي حدثت قبل الزيارة،

وأكدت الصحيفة الإماراتية؛ أن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لتحديد الدولة المستضيفة للبطولة.