مستحقات كاتانيتش تضع الاتحاد العراقي أمام خطر العقوبات الدولية (وثائق)

شفق نيوز/ أظهرت وثائق صادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تطالب الاتحاد العراقي لكرة القدم بدفع تعويضات قدرها 8 رواتب لمدرب المنتخب العراقي السابق كاتانيتش ومساعديه مع دفع فوائد بنسبة 5 ٪؜.

وألمحت الوثائق التي وردت لوكالة شفق نيوز؛ إلى امكانية تجميد منح الفيفا للاتحاد العراقي لكرة القدم حتى يتم التسديد ودفع التعويضات، وفي حالة عدم الدفع خلال 45 يوما يتعرض الاتحاد العراقي لعقوبات انضباطية في حالة طلب المدرب ومساعديه ذلك.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم فسخ عقده مع المدرب كاتانيتش وتعاقد مع المدرب ادفوكات لقيادة المنتخب العراقي.