مستبعداً المحليين والعرب.. اتحاد الكرة العراقي يحسم أمره بـ"مدرب أجنبي" للمنتخب 

شفق نيوز / كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن تحديد الشهر المقبل موعداً لتسمية مدرب "اجنبي" للمنتخب الوطني، مستبعداً في ذات الوقت مفاتحة أي مدرب حتى الآن لقيادة الفريق.

وقال المتحدث باسم الاتحاد احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد لم يفتح حتى الآن قنوات اتصال مع أي مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة"، مؤكداً أن "كل ما يثار عارٍ عن الصحة".

وأضاف الموسوي أن "الاتحاد يعمل حالياً على جمع السير الذاتية للمرشحين المحتملين لتدريب المنتخب، بالتعاون مع لجنتي المستشارين، والخبراء والاكاديميين للوصول الى قناعة تامة لتسمية احد المدربين والاتفاق معه بعد امتثاله لشروطنا".

وأوضح الموسوي ان "إسم المدرب سيُكشف بشكل نهائي، الشهر المقبل"، مبيناً ان "الاتحاد يحرص على الانتقاء بدقة متناهية للتوصل الى مدرب يلائم طموحاتنا ويخدم منتخبنا الوطني".

وأشار الموسوي إلى ان "رئيس الاتحاد عدنان درجال يتواصل حالياً مع لجنتي المستشارين، والخبراء والاكاديميين، بغية الوصول الى قناعة بأحد المدربين الأجانب، شرط ان ينسجم مع تطلعاتنا، ويكون على مستوى عالٍ ، مع استبعاد المدربين المحليين والعرب".