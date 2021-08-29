مساء اليوم.. ميسي يخوض أولى مبارياته مع باريس سان جيرمان

شفق نيوز/ يشارك نجم المنتخب الارجنتيني، ليونيل ميسي، يوم الأحد، في أول مباراة له مع ناديه الجديد الفرنسي باريس سان جيرمان، الذي انضم إلى صفوفه قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة أثارت الكثير من الجدل.

وكشف مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، قائمة فريقه الرسمية لمواجهة نادي ستاد ريمس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وضمت القائمة 22 لاعبا، تقدمهم الوافد الجديد ليونيل ميسي، الذي لم يشارك حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد الذي تعاقد على اللعب له لموسمين بعقد قابل للتجديد.

ولم يشارك ميسي أيضا في أي مباراة منذ فوزه بكأس كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين على حساب البرازيل في 11 تموز/ يوليو الماضي.

وتضم تشكيلة سان جيرمان، كلا من: أشرف حكيمي، وكيمبيمبي، وماركينيوس، وفيراتي، وكيليان مبابي، وباريديس، ونيمار، ودي ماريا، دانيلو، وفينالدوم، ودوناروما، وفرانشي، ودينا إيبيمبي، وبيتيومازالا، وليونيل ميسي، وكاليميوندو، وغايا، وكيريير، ودراكسلير، وديالو، وهيريرا.

يذكر أن سان جيرمان حقق في أول ثلاث جولات من الموسم الحالي العلامة الكاملة وهي تسع نقاط.