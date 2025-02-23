مساء اليوم.. "قدامى العراق" يلاقي البحرين في ثاني مباراة بالبطولة

شفق نيوز/ يلاقي منتخب العراق نظيره البحريني، عند الساعة 9:15 من مساء يوم الأحد، على ملعب جابر المبارك الحمد، في ثاني مواجهاته ببطولة قدامى الخليج لكرة القدم.

وتتواصل مواجهات الجولة الثانية، اليوم الاحد بمواجهات، عمان وقطر، والإمارات مع الكويت، واليمن والسعودية.

وكان المنتخب العراقي فاز أمس السبت، على فريق اليمن في أولى مواجهاته بالبطولة بهدف دون رد.

وتشارك في النسخة الأولى من البطولة 8 منتخبات خليجية، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات العراق، السعودية، البحرين، واليمن.

وتقرر أن تلعب مباراتي نصف النهائي يوم 25 فبراير على أن تقام المباراة النهائية في اليوم التالي 26 من نفس الشهر.

كما تقرر أن تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، بواقع 20 دقيقة لكل شوط، في إطار منافسات البطولة التي تعد الأولى من نوعها لمنتخبات قدامى اللاعبين في منطقة الخليج العربي.