مساء اليوم.. إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب بمشاركة العراق

شفق نيوز- متابعة

تجرى مساء اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات من تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة عام 2027 في مقر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقد أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن اقامة قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العام للشباب اليوم، بتواجد المنتخبات الاسيوية المشاركة بضمنها منتخب العراق للشباب الذي تم تصنيفه في المستوى الاول لقرعة التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس اسيا للشباب 2027.

وتقام مباريات التصفيات للفترة من 31 اب ولغاية 6 ايلول 2026 والتي تعد تأهيلية لكأس العالم 2027.

وستقسم المنتخبات المشاركة الى 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل إلى النهائيات متصدر كل مجموعة، اضافة إلى أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني، لينضموا الى المنتخب الصيني المستضيف، وبذلك يكتمل عدد المنتخبات المتأهلة الى النهائيات بـ16 منتخباً.

اما الدول المستضيفة لمجموعات التصفيات هي: أوزبكستان، قطر، تايلاند، فيتنام، قيرغزستان، كمبوديا، البحرين، ولاوس.