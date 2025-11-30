مساء اليوم.. الإعلان عن تشكيلة منتخب ناشئة العراق لمواجهة استراليا

شفق نيوز- بغداد

اعلن مدرب المنتخب العراقي للناشئين الاسباني خوييه زاركو، عن تشكيلة المنتخب الوطني دون 17 عاما لمواجهة المنتخب الاسترالي مساء اليوم، في اخر جولات التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا.

وتألفت التشكيلة من ياسين محمود لحراسة المرمى، وكل من: علي ناجح ومنتظر حيدر وعلي العبادي وحسين رعد والأمير حيدر ومحمد جميل وسجاد رائد ومالك عمر وعلي عامر ويوسف جيكار.

وكان منتخب ناشئة العراق قد حقق فوزاً صعبا في مباراته الأخيرة على منتخب بوتان بنتيجة 1-0، بينما تعادل مع نظيره الأردني 2-2، قبل ان يحقق أول انتصار له في التصفيات على حساب المنتخب الفلبيني بنتيجة 3-2.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب العراق في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات، الفلبين والأردن وبوتان واستراليا، وانطلقت منافساتها في الاردن يوم 22 من تشرين الثاني الجاري وتنتهي اليوم الاحد.